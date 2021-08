Die Stadt Memmingen hat mit 79,4 aktuell die mit Abstand höchste 7-Tage-Inzidenz im Allgäu. Insgesamt registrierte das Memminger Gesundheitsamt in den vergangenen sieben Tagen 35 Corona-Neuinfektionen.

Auf alle Altersstufen verteilt



Nach Angaben der Stadtverwaltung war der starke Anstieg der Infektionszahlen im vergangenen Jahr "ausschließlich" auf Reiserückkehrer zurückzuführen. In diesem Jahr sei das anders und man habe "auch andere Quellen für Infektionen" festgestellt. "Neben Reiserückkehrern findet ein Teil der Infektionen in Familienverbünden statt. Einzelne haben sich angesteckt und geben das Virus nun an ihre ebenfalls bereits unter Quarantäne stehenden Familienmitglieder weiter", so Oberbürgermeister Manfred Schilder. Laut Angabe des Gesundheitsamts sind die Fälle auf alle Altersstufen verteilt. Der Großteil der Erkrankten sei nicht geimpft. Einen Ausbruch in einer Einrichtung oder Gemeinschaftsunterkunft gebe es derzeit nicht.

Verschärfte Corona-Regeln in Memmingen



Durch die gestiegenen Infektionszahlen sind in Memmingen für manche Aktivitäten in Innenräumen wieder verschärfte Regeln in Kraft. Wer nicht nachweisen kann, dass er vollständig geimpft oder genesen ist, der muss beispielsweise beim Friseur, in Hotels oder im Fitnessstudio einen aktuellen negativen Test vorzeigen.

