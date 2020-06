Seit Ende Mai sind im Landkreis Unterallgäu keine neuen Corona-Infektionen mehr aufgetreten. Nach Angaben des Landratsamtes gelten nahezu alle erkrankten Personen inzwischen wieder als genesen. Darum schaltet der Landkreis jetzt in den "Stand-by-Modus", meint Landrat Alex Eder. Im Falle neuer Infektionen könne der Landkreis die zur Bewältigung der Pandemie notwendigen Strukturen aber umgehend wieder hochfahren.

Infektpraxis und Drive-In geschlossen



Der Drive-In am Kreisbauhof ist inzwischen geschlossen. Bei Bedarf führt ein Fahrdienst Tests durch. Auch die Infektpraxis ist inzwischen zu. Versorgungsarzt Dr. Max Kaplan bedankt sich bei allen Ärzten und medizinischen Fachangestellten, die in der Praxis tätig waren: „Sie haben wesentlich zur Entlastung der Praxen im Landkreis Unterallgäu beigetragen.“ Die Bereitschaftspraxis der Kassenärztlichen Vereinigung bleibt jedoch vorerst in den Räumen in der Reinpoldstraße 5 in Mindelheim.

Bürger-Hotline wird eingestellt



Ab Mittwoch, 1. Juli, wird auch die Bürger-Hotline eingestellt. Bürgeranfragen bearbeiten dann wieder die jeweiligen Sachgebiete am Landratsamt direkt. Ansprechpartner sind im Internet unter www.unterallgaeu.de/kontakt zu finden.

Aktuelle Informationen werden weiterhin unter www.unterallgaeu.de/corona öffentlich gemacht.

Coronavirus im Unterallgäu: die aktuelle Lage