Hannah-Lara Müller aus der Nähe von Memmingen alias NARA hat am 3. April ihren neuen Song veröffentlicht: "Not the One". Dieses mal mit dabei: Doni, den sie auf der Fahrt nach Hamburg kennengelernt hat. Beide teilen die Leidenschaft zur Musik und bilden das Newcomerduo DONARA. Die Musik ist wie bei NARA solo: Ein Mix aus Pop und Indie mit Einflüssen aus Jazz und Soul.

Doni bringt seine jahrelange Tour-Erfahrung als Teil der Band Lions Head und als Live Musiker für namhafte Popacts mit. Musiker an Gitarre, Klavier und Schlagzeug begleiten das Duo.

Hannah hatte mit ihrem Newcomerprojekt NARA Anfang Februar ihre erste Debüt-Single veröffentlicht:

Memminger Sängerin (23) veröffentlicht Debüt-Single mit Newcomerprojekt NARA