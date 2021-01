Die Stadt Memmingen bietet jetzt legale Flächen für Graffitis. Ab sofort können Sprayer in der Fußgängerunterführung am Schumacherring, die zum Landesgartenschaugelände führt, ihre Werke anbringen. Bei den Flächen handelt es sich um ein Kooperationsprojekt zwischen dem Jugend- und Tiefbauamt der Stadt. An der Fußgängerunterführung hat die Stadt auch Verhaltensregeln für die Nutzung der Flächen angebracht.

Andreas Kerler, Stadtjugendpfleger in Memmingen freut sich über die Möglichkeit für legale Graffitis:

Legale Flächen für Sprayer„Damit ist ein zusätzliches Freizeitangebot für junge Menschen entstanden, mit dem wir gleichzeitig die Jugendkultur fördern.“ ´