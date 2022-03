Seit Januar 2021 ist das Memminger Impfzentrum in der Alten Realschule an der Buxacherstraße in Betrieb. Über 110.000 Schutzimpfungen gegen Covid-19 wurden dort bislang verabreicht. Nun wird das Impfzentrum in der ersten Aprilwoche den Standort wechseln und in eine Industriehalle in der Eislebenstraße 8 umziehen.

Ein Umzug ist notwendig, da die Impfzentren in Bayern mindestens bis Ende 2022 geöffnet bleiben sollen. Das Gebäude der Alten Realschule wird in den kommenden Jahren jedoch anderweitig dringend benötigt. Während der Sanierung der Edith-Stein-Schule sollen die Schülerinnen und Schüler, das Kollegium und alle Beschäftigten der Schule in dem über 100 Jahre alten Schulgebäude an der Buxacherstraße ein Ausweichquartier beziehen. Der Einzug der Schule ist für Anfang Oktober geplant. Die Arbeiten an der Edith-Stein-Schule können aller Voraussicht nach im November beginnen.

Betrieb bis mindestens Ende 2022 garantiert

"Mit dem Umzug des Impfzentrums garantieren wir seinen Betrieb bis mindestens Ende des Jahres, und zugleich können wir im Gebäude der Alten Realschule alles vorbereiten für den Einzug der Edith-Stein-Schule. Wir freuen uns, wenn die Sanierung der Schule starten kann", betont Oberbürgermeister Manfred Schilder.

Während des Umzugs wird eine Impfstraße in der Alten Realschule möglichst lange weiterbetrieben und zugleich bereits eine Impfstraße an der neuen Adresse aufgebaut. Nur an wenigen Tagen wird der Impfbetrieb in den Impfbus verlegt. Für die Bürgerinnen und Bürger wird es immer eine unkomplizierte Möglichkeit geben, eine Impfung zu erhalten.

Arbeiten an neuem Impfzentrum

In der Halle an der Eislebenstraße 8 sind eine Reihe von Arbeiten notwendig: Ein Messeboden wird in Teilen eingezogen. Die vorhandene IT wird für die Anforderungen des Impfzentrums umgebaut. Anmeldung, Wartebereich und Impfstraßen werden eingerichtet. Parkplätze sind an der Eislebenstraße vorgesehen. Auch über eine Bushaltestelle in der Nähe (bei Dachser) ist das Impfzentrum gut zu erreichen.

Neue Adresse des Impfzentrums Memmingen (ab etwa Mitte April): Eislebenstraße 8; Öffnungszeiten: täglich außer donnerstags und sonntags: Mo - Mi, Fr 13 - 17, 18 - 22 Uhr; Sa 8 - 12, 13 - 17 Uhr.