Das Impfzentrum Memmingen bietet speziell für ältere Menschen Booster-Impfungen an. Die Impfungen werden am Donnerstag, 16. Dezember und am Freitag, 17. Dezember, jeweils von 14-18 Uhr, stattfinden. Die Impflinge können im Sitzen in der Aula der Theodor-Heuss-Schule im Memminger Westen warten. Im Wartebereich werden die Impfwilligen von Mitarbeitenden des Bayerischen Roten Kreuzes betreut. Die Impfungen selbst finden im Impfbus statt, der vor der Schule stehen wird. Die Aula der Schule und der Impfbus sind barrierefrei. Es stehen Personen des Sicherheitsdienstes zur Verfügung, die den Menschen mit Rollatoren oder Rollstühlen bei Bedarf behilflich sind.

Dieses Impfangebot ist speziell für ältere Menschen und nur für Booster-Impfungen gedacht. Die Auffrischungsimpfung kann frühestens fünf Monate nach der zweiten Impfung oder vier Wochen nach einer Impfung mit Johnson & Johnson gegeben werden. Erst- oder Zweitimpfungen werden bei diesem besonderen Angebot im Memminger Westen nicht gegeben.