Am 20. Januar sollen die Impfzentren in Memmingen und Bad Wörishofen in Betrieb gehen. Das teilt das Landratsamt Unterallgäu mit, das die Zentren zusammen mit der Stadt Memmingen betreibt. Demnach werden zunächst Personen ab einem Alter von 80 Jahren geimpft.

Personen ab 80 erhalten demnächst einen Brief



Die Stadt und der Landkreis bereiten momentan ein Schreiben für alle Personen ab 80 Jahren vor, indem sie über die Möglichkeit, sich impfen zu lassen, aufgeklärt werden. Laut dem Landratsamt wird in dem Schreiben genau erklärt, wie man einen Termin vereinbaren kann und was man zum Impftermin mitbringen muss. Geimpft werden zuerst die nach Empfehlungen der Ständigen Impfkommission zu priorisierenden Personengruppen.

Bereits über 1.500 Personen geimpft



Aktuell sind noch mobile Impfteams in Pflegeeinrichtungen unterwegs. Etwa in der Hälfte der Einrichtungen hat bereits ein erster Impftermin stattgefunden. Auch in den Kliniken in Memmingen, Mindelheim und Ottobeuren konnten sich bereits erste Mitarbeiter impfen lassen. Insgesamt wurden in Memmingen und dem Unterallgäu bereits über 1.500 Personen geimpft.

Nach den Mitarbeitern von Pflegeeinrichtungen sollen auch Mitarbeiter von mobilen Pflegediensten die Möglichkeit erhalten, sich impfen zu lassen.

In unserer Karte sehen Sie alle Standorte der Test- und Impfzentren im Allgäu.

Coronavirus im Unterallgäu: die aktuelle Lage