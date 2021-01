Die Corona-Impfzentren in Memmingen und Bad Wörishofen nehmen nun doch schon am Freitag, 22. Januar, den Betrieb auf. Ab sofort werden die ersten Impftermine vergeben, teilen das Landratsamt Unterallgäu und die Stadt Memmingen mit. Noch am Montag hatte es nicht danach ausgesehen, weil die bereits zugesagte Impfstofflieferung ausgeblieben war. Eine außerplanmäßige Lieferung verändert jetzt die Situation.

Demnach soll am Freitag Impfstoff in die Impfzentren Bad Wörishofen und Memmingen geliefert werden. Ab sofort werden die ersten Impftermine vergeben, die Impfzentren können starten. Allerdings nur in deutlich reduziertem Umfang.

Reduzierte Öffnungszeiten

Trotz der Lieferung stehen insgesamt zu wenig Impfdosen zur Verfügung. Die Impfzentren sind zwar ausgelegt auf insgesamt bis zu 1.200 Impfungen am Tag, täglicher Betrieb war vorgesehen von 8 bis 22 Uhr. Durch das Fehlen von Impfstoff wird der Betrieb jetzt allerdings erstmal nur geplant für kommenden Freitag, Samstag, Montag und Dienstag.

Über 80-Jährige bekommen die ersten Termine

Neben über 80-Jährigen erhalten auch Mitarbeiter von ambulanten Pflegediensten Termine für die Impfung. Wie es nach Dienstag kommender Woche in den Impfzentren weitergeht, "hängt davon ab, wie viel Impfstoff geliefert wird", so eine Pressemitteilung des Landratsamtes.

Zweitimpfungen sind gesichert

Wer bereits seine Erstimpfung bekommen hat, ist laut Landratsamt auf der sicheren Seite: Die zweite Dosis ist jeweils bereits reserviert.

