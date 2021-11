Am Freitag, 26. November 2021, steht der Impfbus von 18 bis 21 Uhr auf dem Weinmarkt in der Memminger Innenstadt. Im Impfbus steht qualifiziertes Fachpersonal für die Impfungen zu Verfügung; für ausführliche Aufklärungsgespräche ist immer eine Ärztin oder ein Arzt mit an Bord. Geimpft wird mit den Impfstoffen von BionTech, Moderna und Johnson&Johnson. Es ist wie immer keine Terminvereinbarung erforderlich. Dadurch kann es jedoch zu Wartezeiten kommen.

Am Sonntag, 28. November 2021 von 14:00 Uhr bis 17:30 Uhr steht der Impfbus zur Schutzimpfung gegen Covid-19 auf dem BBZ-Parkplatz, direkt an der Bodenseestraße in Memmingen. Im Impfbus steht qualifiziertes Fachpersonal für die Impfungen zu Verfügung; für ausführliche Aufklärungsgespräche ist immer eine Ärztin oder ein Arzt mit an Bord. Geimpft wird mit den Impfstoffen von BionTech, Moderna und Johnson&Johnson. Es ist wie immer keine Terminvereinbarung erforderlich. Dadurch kann es jedoch zu Wartezeiten kommen.

Schnelle und unkomplizierte Impfung

Impfwillige über 12 Jahre die schnell und unkompliziert eine Impfung wollen, bringen bitte einen gültigen Personalausweis mit (ggf. den Impfpass und einen Medikamentenplan, soweit vorhanden). Personen im Alter von 12 bis 15 Jahren in Begleitung beider Erziehungsberechtigten. Bei nur einem Erziehungsberechtigten, muss das Einverständnis des nicht anwesenden Elternteils vorliegen. Eine Vorabregistrierung unter www.impfzentren.bayern ist zwar nicht zwingend erforderlich, beschleunigt aber den Ablauf am Impftag enorm. Neben den Erst-und Zweitimpfungen können im Impfbus auch Auffrischungsimpfungen (sog. Drittimpfungen) für berechtigten Personen verabreicht werden, frühestens fünf Monate nach der ersten Impfserie.