Am Samstag, 26. Februar 2022 von 09:00 Uhr bis 13:00 Uhr steht der Impfbus zur Schutzimpfung gegen Covid-19 auf dem Theaterplatz in Memmingen. Es kommen die zugelassenen mRNA-Impfstoffe (derzeit von BioNTech/Pfizer) zum Einsatz. Im Impfbus werden alle COVID-19-Impfung (Erst-, Zweit- und Booster-Impfungen) durchgeführt. Im Impfbus steht qualifiziertes Fachpersonal für die Impfungen zu Verfügung; für Aufklärungsgespräche ist eine Ärztin oder ein Arzt mit an Bord.

Es ist keine Terminvereinbarung erforderlich, kommen Sie einfach an den Impfbus auf dem Theaterplatz in Memmingen. Nachdem keine Anmeldung und keine Terminvergabe erfolgt, kann es evtl. zu Wartezeiten kommen. Bitte bringen Sie einen gültigen Personalausweis mit (ggf. den Impfpass und einen Medikamentenplan, soweit vorhanden). Wir bitten sich vorab zu registrieren unter www.impfzentren.bayern. Dies beschleunigt den Ablauf am Impftag enorm.

Auffrischungsimpfungen können frühestens drei Monate nach der zweiten Impfung erfolgen. Wer eine (Erst-)Impfung mit Johnson & Johnson bereits bekommen hat, kann sich nach vier Wochen eine weitere Impfung, die als 2. Impfung gilt, abholen.