Bis zum 26. Februar 2022 macht der Impfbus an sieben Tagen an sieben verschiedenen Standorten in Memmingen Halt. Hier finden Sie eine Übersicht über die Standorte und Zeiten:

Freitag, 14.01.2022 14:00 Uhr bis 20:00 Uhr Fraunhofer Straße Real Parkplatz Samstag, 22.01.2022 09:00 Uhr bis 13:00 Uhr Hallhof (vor der Kreuzherrnkirche) Samstag, 29.01.2022 09:00 Uhr bis 13:00 Uhr Theaterplatz Donnerstag, 10.02.2022 14:00 Uhr bis 18:00 Uhr Augsburger Straße Fa. Katek Parkplatz Freitag, 11.02.2022 12:30 Uhr bis 17:00 Uhr Schlachthofstraße 40 Moschee Samstag, 19.02.2022 09:00 Uhr bis 13:00 Uhr Weinmarkt neben dem Freiheitsbrunnen Samstag, 26.02.2022 09:00 Uhr bis 13:00 Uhr Schrannenplatz