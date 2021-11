Der Impfbus macht am Samstag, 6. November, von 9 bis 13 Uhr auf dem Weinmarkt am Freiheitsbrunnen Station. Wer sich gegen Covid-19 impfen lassen möchte, kann ohne Termin vorbeikommen und einsteigen. Das Impfteam hat mehrere Impfstoffe zur Auswahl an Bord.

Impfwillige ab 12 Jahren, die im Impfbus unkompliziert eine Impfung möchten, bringen bitte einen gültigen Personalausweis und, falls vorhanden, den Impfpass mit. Jugendliche im Alter von 12 bis 15 Jahren müssen in Begleitung von beiden Erziehungsberechtigten kommen oder, falls nur ein/e Sorgeberechtigte/r dabei ist, eine Einverständniserklärung des nicht anwesenden Elternteils vorlegen. Eine Registrierung unter www.impfzentren.bayern ist nicht zwingend erforderlich, beschleunigt aber den Ablauf.

Neben Erst-und Zweitimpfungen können im Impfbus auch Auffrischungsimpfungen für berechtigte Personen gegeben werden, frühestens sechs Monate nach der ersten Impfserie oder einen Monat nach einer Impfung mit Johnson & Johnson.