Am Freitag, 15. Oktober 2021 von 12:00 Uhr bis 18:00 Uhr steht der Impfbus zur Schutzimpfung gegen Covid-19 auf dem Parkplatz der Moschee des Memminger Kultur-und Integrationsvereins e.V., Eduard-Flach-Straße 3, in Memmingen. Es kommt überwiegend der Impfstoff "Johnson & Johnson" zum Einsatz. Die Besonderheit dabei ist, dass bei diesem Impfstoff eine einmalige Impfung genügt, das heißt wer Terminschwierigkeiten wegen einer Zweitimpfung befürchtet, hat hier einen einfacheren Weg, um den vollen Impfschutz zu erhalten.

Als weiterer Impfstoff wird auch BioNTech mit "an Bord" sein; hier ist die Zweitimpfung allerdings in einem Impfzentrum in Ihrer Nähe.

Es ist keine Terminvereinbarung erforderlich, kommen Sie einfach an den Impfbus auf den Parkplatz der Moschee des Memminger Kultur-und Integrationsvereins e.V., Eduard-Flach-Straße 3 in Memmingen. Nachdem keine Anmeldung und keine Terminvergabe erfolgt, kann es evtl. zu Wartezeiten kommen. Impfungen finden solange statt, wie der Vorrat reicht.

Impfwillige über 12 Jahre, die hier schnell und unkompliziert eine Impfung wollen, bringen bitte einen gültigen Personalausweis mit (ggf. den Impfpass und einen Medikamentenplan, soweit vorhanden). Von 12 bis 16 Jahre ist die Begleitung eines Erziehungsberechtigten notwendig. Eine Vorabregistrierung unter www.impfzentren.bayern ist zwar nicht zwingend erforderlich, beschleunigt aber den Ablauf am Impftag enorm.