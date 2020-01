Waldburg (ex).

An den kommenden Sonntagen haben Besucher jetzt die Möglichkeit, bei einer öffentlichen Führung durch die Waldburg – eine der geschichtsträchtigsten Burgen Deutschlands – ins Mittelalter einzutauchen.

2020 steht die Waldburg im Zeichen von „Game of Crowns, 800 Jahre Kronschatz auf der Waldburg“ – ein Jubiläum, das das ganze Jahr über durch besondere Veranstaltungen begleitet wird.

Nicht nur der Kronschatz war für 43 Jahre auf der Waldburg, auch Stauferkaiser Friedrich war aller Wahrscheinlichkeit nach schon dort. Zumindest deutet dies eine Urkunde vom 4. Januar 1220, ausgestellt in Weingarten, an. Diese Urkunde ist ab Ostersonntag auf der Waldburg zu sehen. Der Sohn von Stauferkaiser Friedrich II., Heinrich der VII., wurde von den Waldburgern zum König von Deutschland ausgebildet. Unsere Waldburger waren auch Reichsverweser des deutschen Reiches. Friedrich II. hat die Stadtrechte an Wangen und an Pfullendorf verliehen. Er wurde in Konstanz zum König von Deutschland ausgerufen. Stauferkaiser Frederico Secundo hat damit seine Spuren hier bei uns in der Region hinterlassen. Bei Führungen auf Schloss Waldburg werden in 2020 auch die Staufer thematisiert.

Führungstermine

Die öffentlichen Winterführungen finden statt an den Sonntagen, 9., 16. und 23. Februar, 1., 8., 15., 22. und 29. März sowie 5. April um jeweils 14 Uhr. Bitte denken Sie an gutes Schuhwerk und warme Kleidung. Eine Reservierung ist zwingend erforderlich unter: info@schlosswaldburg.de. Bei Schneefall ist der Burgberg nicht begehbar und die Führung fällt aus.

Aktuelle Infos können Sie jederzeit einholen unter info@schlosswaldburg. de.