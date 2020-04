Wie die Veranstalter bekannt gegeben haben, ist das Ikarus-Festival in Memmingen für dieses Jahr abgesagt. "Ebenso wie Ihr, sind wir einfach unendlich traurig", heißt es in einem Statement der Ikarus-Crew. "Unser aller, größter Moment des Jahres, diese magischen drei Tage, sie werden leider in diesem Jahr nicht stattfinden können." Das hätten die zuständigen Behörden und Ämter beschlossen. Ganz sicher sei das keine leichte, aber "definitiv die richtige Entscheidung" gewesen, heißt es in dem Statement weiter.

Seit dem 2. Juni im vergangenen Jahr habe man "nonstop" in den Vorbereitungen für das Festival 2020 gesteckt. Seitdem habe die Crew "alles Erdenkliche daran gesetzt", auch dieses Jahr wieder ein einfach unvergessliches Wochenende präsentieren und mit den Besuchern erleben zu können. Jetzt stehe man vor "großen, neuen Herausforderungen" und blicke in traurige Gesichter. "Doch wir blicken nun alle nach vorn und sind voller Erwartung auf ein wahrlich legendäres Ikarus Festival 2021."

Zum Schluss spricht die Crew noch einen Appell aus: "Bleibt zu Hause und helft so mit, dem Coronavirus Einhalt zu gebieten. Diese Pandemie muss so schnell irgend möglich ein Ende finden, damit wir alle wieder in eine normalisierte, stabile und tanzbare Zeit voller Umarmungen zurückkehren können."

Alle Informationen zu bereits erworbenen Tickets werden die Betroffenen in den kommenden Tagen per Mail erhalten.

Allgäuer Festwoche 2020 abgesagt