Wie schon am Donnerstag und am Freitag, heizte das Ikarus-Festival seinen Besuchern am Samstag so richtig ein. DJs wie Marika Rossa, Pappenheimer, Steve Aoki und Co. gaben hinter den Mischpulten Vollgas und brachten die feiernde Masse so richtig zum beben. Wie verrückt, wild und bunt der Samstag war, seht ihr in der Bildergalerie.