Seit Donnerstag läuft endlich wieder das Ikarus-Festival. Nach zwei Jahren Pandemie-Pause geht das Ikarus-Festival 2022 in seine nächste Runde. Von Donnerstag bis Sonntag feiern wieder zehntausende Menschen auf dem ehemaligen Militärflughafen am Allgäu Airport. Nach einem eher ruhigen Auftakt am Donnerstag soll es ab Freitag auch vor den großen Bühnen losgehen. Auch internationale Superstars geben sich dann die Ehre und spielen auf dem Ikarus 2022. Wir geben einen Überblick, was Sie zum größten Festival im Allgäu alles wissen müssen.

Zuschauer

Das Ikarus 2022 ist die mittlerweile 6. Ausgabe des Festivals. Waren es 2015 noch rund 15.000 Zuschauer, ist das Festival über die Jahre stets gewachsen. Schon 2019 vor der Pandemie waren dann knapp 50.000 Besucher dabei. In diesem Jahr ist das Festival noch nicht ganz ausverkauft. Kurzentschlossene können sich also noch auf den Weg zum Allgäu Airport nach Memmingerberg machen. Aber Vorsicht: Die Tickets sind fast alle weg!

Line-Up

In diesem Jahr treten über 120 Künstler auf insgesamt 7 Bühnen auf. Die großen Stars der Szene sind mit Sicherheit Steve Aoki und Robin Schulz. Sie dürften die meisten Besucher vor die Bühne locken. Doch auch für die vermeintlich kleineren DJs lohnt es sich zu den Bühnen zu gehen. Das gesamte Line-Up für das Ikarus 2022 finden Sie hier.

Camping

Eines der Highlights und quasi das "Herzstück" auf jedem Festival ist natürlich der Campingplatz. Hier beginnen täglich die privaten Warm-Up-Partys und auch nach den Konzerten geht es hier noch bis in die Morgenstunden weiter. Kulinarische Höhepunkte, wie die halbwarme Dose Ravioli und ein ebenfalls halbwarmes Bier, gehören hier zur Standardausrüstung. Auf dem Ikarus sind die Campingplätze von Donnerstag 09:00 Uhr bis Montag 15:00 Uhr geöffnet. Dafür brauchen Sie aber jeweils auch das entsprechende Ticket.

Die Preise für das Ikarus

Karten für das Festival gibt es schon seit einiger Zeit zu kaufen. Der Vorverkauf läuft bereits seit dem 16. Januar. Was ein Full-Weekend-Ticket, ein Tagestickets und das Campen auf dem Festivalgelände kosten, erfahren Sie hier.

Im Newsblog auf allgauer-zeitung.de finden Sie alle News und Bilder zum Ikarus-Festival.