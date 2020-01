Gestern Abend um 20 Uhr war es mal wieder soweit:

"I'am from Austria - The Show" zu Gast in der Memminger Stadthalle.

Was soll ich schon sagen, ich war nicht das erste Mal bei den 6 Jungs zu Gast -

aber es ist jedesmal wieder ein Erlebnis!

Die erste Halbzeit wie gewohnt erst einmal gemächlich um "warm zu werden".

Austria 3, S.T.S., Cornelius, Falco, Hirsch... Die Klassiker, sie durften nicht fehlen...

Nach der Pause ging's mit Vollgas weiter.

Es folgten noch bekannte Klassiker von der E.A.V., sowie Opus, etc.

Alles in allem wieder einmal ein perfekter Abend und wer selbst nicht dabei sein konnte, der wird es sicherlich bereuen...

Aber keine Sorge, die symphatischen und vorallem fannahen Musiker kommen bald wieder in unser schönes Allgäu...

Auf bald und Grüße uibr Fan,

d'r Flo

P.S. Vielen Dank für die Blu-ray mit Widmung - meine Frau wird sich freuen!