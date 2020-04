Wer aus dem Ausland nach Deutschland zurückkehrt oder aus dem Ausland einreist, muss danach für 14 Tage in Quarantäne. Darauf weist das Ausländeramt am Landratsamt Unterallgäu hin.

"Einreisende Personen sind verpflichtet, sich unmittelbar nach der Einreise auf direktem Weg in die eigene Wohnung oder eine andere geeignete Unterkunft zu begeben und sich dort – gerechnet ab der Einreise – 14 Tage in Selbst-Quarantäne aufzuhalten", heißt es in einer Pressemitteilung. Demnach sind währen der 14-tägigen Quarantäne auch Besuche von Peronen verboten, "die nicht dem eigenen Hausstand der eingereisten Person angehören."

Regel gilt auch ohne Corona-Verdacht



Diese Regelung gilt unabhängig von einem konkreten Corona-Verdacht, der Nationalität der betroffenen Person oder dem Aufenthaltsort im Ausland und ist in ganz Bayern gültig.

"Sie gilt jedoch nur für Menschen, die sich für mehrere Tage im Ausland aufgehalten haben - und damit nicht für Berufspendler", heißt es weiter. Ausnahmen gibt es zusätzlich für bestimmte Gruppen wie beispielsweise Lastwagenfahrer und medizinisches Personal.

Einreisende müssen sich beim Ausländeramt melden



Einreisende und Reiserückkehrer müssen sich "unverzüglich" beim Ausländeramt am Landratsamt Unterallägu melden. Es wird außerdem darauf hingewiesen, dass das Landratsamt für die 14-tägige Quarantäne nach einem Auslandsaufenthalt keine Quarantäne-Bescheinigung ausstellen kann.

Bei Saisonarbeitern muss der Arbeitgeber die Meldung an das Ausländeramt übernehmen. Im Zeitraum der Quarantäne dürfen die Arbeiter ihre Unterkunft lediglich zum Ausüben ihrer Tätigkeit verlassen, teilt die Ausländerbehörde mit. Treten Krankheitssymptome auf, muss das der Behörde sofort gemeldet werden.

Meldungen und Anfragen nimmt die Ausländerbehörde per E-Mail entgegen ausland@lra.unterallgaeu.de - bitte im Betreff "Corona-Rückkehrer-Ausland“ angeben. Informationen sind auch unter www.unterallgaeu.de/corona zu finden.

Bei weiteren Fragen zu den Themen Reiserückkehrer, Einreisende und Saisonarbeit gibt die Ausländerbehörde Auskunft unter Telefon (08261) 995 - 611, -278 oder -174.