Die beiden Memminger Gymnasien haben in der Woche vor den Osterferien Hilfsgüter für die Ukraine gesammelt. Insgesamt 15 Europaletten mit Hygieneartikeln, Lebensmitteln, Verbandsmaterial und anderen konkret angeforderten Hilfsgütern haben die Schülermitverwaltungen des Vöhlin- und Bernhard-Strigel-Gymnasiums gesammelt. Über Geldsammlungen konnten die Schulen zudem den Transport der Hilfsgüter in die ukrainisch-polnische Grenzregion finanzieren.

Hilfstransport nach Lublin: Vom Allgäu bis in die polnisch-ukrainische Grenzregion sind es rund 1.350 Kilometer.

Hilfsgüter werden über die Caritas Lublin verteilt



Zusätzlich zu den 15 Europaletten der Memminger Gymnasien gingen am Donnerstagabend auch Hilfsgüter aus einer Sammlung in Durach an die Caritas in Lublin. Von dort aus werden bereits seit Beginn des Krieges in der Ukraine Hilfsgüter in das Kriegsgebiet transportiert. Insgesamt erreichten am Freitag dann 22 Europaletten mit Hilfsgütern das Lager der Caritas. Von dort werden die gesammelten Sachspenden dann mit ukrainischen Sattelzügen weitertransportiert.

Neben Verbandsmaterial, Lebensmitteln, Hygieneartikeln wurden auch verschiedene medizinische Produkte von der Caritas Lublin angefordert und geliefert.

Hilfe auch von lokalen Unternehmen



Unterstützt wurde die Sammlung der beiden Memminger Schulen auch von örtlichen Unternehmen. Ebenfalls an der Sammlung beteiligt hat sich die Pinoil-Tankstelle in Memmingen. Die Firma Hans-Kolb-Wellpappe spendete eine große Menge Kartons und die benötigten Paletten wurden von der Firma Dunder zur Verfügung gestellt.