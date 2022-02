Unter dem Titel "Heimat und Moderne" präsentiert die MEWO Kunsthalle in Memmingen ab März ausgewählte Kunstwerke vom Memminger Maler Josef Madlener. Dabei steht vor allem die künstlerische Vielfalt des Unterallgäuer Malers im Zentrum.

Vielseitiger Künstler

Josef Madlener (* 16.4.1881 in Amendingen; † 17.12.1967 in Amendingen) studierte nach einer Lehre als Dekorationsmaler in Memmingen an der Kunstgewerbeschule und danach an der Akademie der Bildenden Künste in München. Mit vorwiegend ländlichen und weihnachtlichen Motiven verzeichnete er als Maler schnell Erfolge und nahm an zahlreichen Ausstellungen teil. Schon früh beschäftigte er sich zudem mit Religion, Okkultismus und Parapsychologie.

Josef Madlener, Der Letzte Tag aus dem Zyklus Jenseits, 1932

Foto: MEWO Kunsthalle

hochgeladen von Corinna Sedlmeier

Ausstellungsobjekte und Eröffnung

In der Ausstellung werden Landschaftsgemälde, symbolistische Darstellungen des Gralsmythos, aber auch religiöse Motive ausgestellt. Auch eher unbekannte und seltene Werke sollen präsentiert werden.

Die Eröffnung findet am 4. März um 19 Uhr in der MEWO Kunsthalle in Memmingen statt. Der Eintritt ist kostenlos. Es besteht allerdings FFP2-Maskenpflicht und die 2G-Regel. Die Veranstalter bitten daher um Verständnis, falls es Verzögerungen beim Einlass kommt.