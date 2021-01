Redaktioneller Hinweis: Dies ist ein Heimatreporter-Beitrag. Er spiegelt die Meinung des Verfassers wider.

Der Begriff „Heimat“ ist ein sehr persönlicher.

Jeder von uns hat ein völlig anderes Verhältnis zu diesem Begriff.

Oft beschäftigt man sich aber vor allem in der Fremde mit seiner Herkunft und seiner Heimat.

Die Distanz (tatsächlich oder gefühlt), das neue Umfeld, die neue Sprache oder Dialekt, die neue Kultur, stellen Gelerntes, Erfahrenes und Vorstellungen vom Leben und Lebensabläufen infrage.

Der Blick auf die Heimat kann dann ein sehnsüchtiger oder auch schmerzhafter sein.

Oft auch beides zugleich.

Die Auseinandersetzung mit der eigenen Heimat oder dem Begriff „Heimat“ kann auch eine künstlerisch fruchtbare sein.

Viele Künstler*innen können sich im Laufe des Lebens diesem Thema nicht entziehen.

Cornelia Renz ist Künstlerin. In Kaufbeuren geboren, lebt und arbeitet sie heute in Berlin und Tel Aviv.

In der MEWO-Kunsthalle wäre zur Zeit ihre Ausstellung „Heimspiel“ zu sehen, in der die sich mit ihrem Begriff von Heimat auseinandersetzt.

Im sechsten Online-Gespräch unserer Reihe „Kultur - In Zeiten von Corona“ sprechen Regina Leenders, Vorsitzende der Jusos Memmingen-Unterallgäu und Schauspielerin am Landestheater Schwaben und Cornelia Renz über „Heimat aus der Fremde“.

Anmeldungen bitte bis zum 17.01.2021 an Regina.vogel90@gmail.com.