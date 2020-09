Das Memminger Hallenbad kann diesen Herbst nur bedingt werden. Das teilt die Stadt mit. Der Grund: "Die Lüftungsanlage im Bad kann den geforderten Luftaustausch nicht leisten", so Oberbürgermeister Manfred Schilder. "Deshalb können wir nur den Vereinen und den Schulklassen Zutritt gewähren.“

Lüftungsanlagen können gesetzliche Vorgaben nicht erfüllen



Für einen Normalbetrieb sehen die gesetzlichen Bestimmungen vor, dass die 3,5-fache Menge Luft pro Stunde ausgetauscht werde, berichtet Sportamtsleiter Jürgen Schäle. Die Anlage in Memmingen schaffe jedoch nur das 1,6-fache des Luftvolumens in der Halle auszuwechseln. Eine ausreichende Steigerung dieser Leistung wäre auch mit zusätzlichen technischen Anschaffungen wegen der baulichen Gegebenheiten nicht zu machen. Eine Öffnung für die Allgemeinheit kann unter diesen Voraussetzungen also nicht stattfinden.

Feste Gruppen ermöglichen Kontaktnachverfolgung



Der Klassenverbund oder die Vereinsmannschaften hingegen sind feste Gruppen, bei denen eine Corona Ansteckung und die Kontaktpersonen leicht nachvollziehbar seien, so Jürgen Schäle. Diese dürfen das Bad ab dem 15. September 2020 nutzen. Zusätzlich zu dieser Zugangsbeschränkung werden die Räume öfter desinfiziert und gelten in den Umkleideräumen Abstandsregeln. Das führt dazu, dass sich dort maximal 60 Personen aufhalten dürfen. Alle weiteren Corona-Regelungen werden im Bad schriftlich ausgehängt. Zusätzlich werden die Gruppenleiter und Lehrkräfte informiert.

Chlor verhindert Ausbreitung im Wasser



Weil sich im Wasser des Hallenbads Chlor befindet, kann das Virus im Wasser laut der Stadt nicht weiterverbreitet werden. Wie in anderen Sportstätten auch, muss für genügend Abstand und Durchlüftung gesorgt werden. Sollten sich die gesetzlichen Regelungen ändern, dann kann das Hallenbad wieder für die Öffentlichkeit geöffnet werden.

Mit dem Beginn der Hallenbadsaison endet gleichzeitig die Saison des Freibades. Der letzte Tag für die Schwimmerinnen und Schwimmer im Memminger Freibad wird Sonntag, 13. September, sein.