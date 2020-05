Trotz Corona hatte das Wertstoffhof- und Problemmüllzentrum und die Grüngutsammelstelle in Memmingen weiterhin geöffnet. Wie die Stadt mitteilt verzeichneten die Sammelstellen einen überdurchschnittlichen Besucher-Andrang. An der Grüngutsammelstelle in Steinheim kam es mit knapp 200 Anlieferungen pro Stunde am 20. März sogar einen "absoluten Besucher-Rekord". Durchschnittlich hatte die Grüngutsammelstelle im April mehr als doppelt so viele Anlieferungen zu bewältigen, als noch im Vorjahr.

Dieser enorme Besucherzuwachs sei nicht nur dem guten Wetter zuzuschreiben, meint Dietmar Hörberg, Amtsleiter Technischer Umweltschutz der Stadt Memmingen: "Die Tatsache, dass viele Menschen mehr Zeit für die Gartenarbeit hatten, spielt sicherlich ebenso eine große Rolle, wie auch der Fakt, dass im Umkreis etliche Grüngutsammelstellen vorrübergehend geschlossen hatten.“

Gestiegen sind im April auch die Spermüllannahmen am Wertstoffhof- und Problemmüllzentrum. Im Vergleich zum Vorjahr stiegen die Zahlen um etwa 300 auf circa 2.700 Annahmen an. Zwar wird die Anzahl der Anlieferungen von Wertstoffen, E-Schrott, Problemfällen, etc. nicht in genauen Zahlen erfasst. Jedoch sind diese laut Marc Schüller, Niederlassungsleiter der Firma Dorr ebenfalls enorm gestiegen. Und das obwohl es wegen Hygiene- und Abstandsvorgaben zeitweise zu Blockabfertigungen kam.

