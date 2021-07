Der angekündigte Besuch von Björn Höcke bei einer AfD-Wahlkampfveranstaltung in Memmingen schlägt weiter hohe Wellen. Jetzt hat sich ein großer Teil des Memminger Stadtrates zum Thema geäußert und deutlich gemacht, dass Höcke in Memmingen nicht willkommen sei.

"...den wollen wir nicht willkommen heißen"

„Einen Mann, den man als Faschisten bezeichnen darf, der das Holocaust-Denkmal in Berlin als ’Denkmal der Schande’ bezeichnet, der eine tausendjährige Zukunft für Deutschland will, der sich mehrfach fremdenfeindlich und antisemitisch geäußert hat, den wollen wir nicht willkommen heißen“, heißt es unter anderem in der gemeinsamen Stellungnahme der Fraktionen der SPD, CDU/CSU, Grüne/Linke, Freie Wähler, CRB und ÖDP.

