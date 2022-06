Der Verein "Bürger für Bürger - lebendiger Westen e.V." hat für Mittwoch, den 15. Juni zu einer Demonstration an der Feneberg-Filiale am Manchigplatz in Memmingen aufgerufen.

Termin und Teilnehmer

Von 10:30 bis ca. 12:00 Uhr wird vor der Feneberg-Filiale demonstriert. Organisiert wird die Veranstaltung von dem Verein lebendiger Westen e.V., ein gemeinnütziger Verein, der sich für die allgemeinen Belange der Bürger und Bürgerinnen von Memmingen und Umgebung einsetzt. Wie viele Teilnehmer kommen werden, kann der Verein noch nicht genau sagen. Momentan werden knapp 100 Leute erwartet, wie der Verein gegenüber all-in.de angab.

Offener Brief von OB Schilder

Die Filial-Schließung von Feneberg in Memmingen ist auf großen Protest gestoßen. In einem offenen Brief hatte sich der Memminger Oberbürgermeister Manfred Schilder Anfang des Monats direkt an die Feneberg-Brüder gewandt. So soll die Schließung der Filiale die Lebensmittelversorgung der Bürger deutlich verschlechtern.