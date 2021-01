In der Corona-Krise stellt sich viel lauter die Frage nach dem, was Kunst und Kultur ist (und was zum Beispiel schon oder noch Freizeit).

Es wird klar, wie vielfältig der Kulturbereich ist und wie unterschiedlich die Bedürfnisse und Alltage.

Im Falle der Galerien kommt erschwerend hinzu, dass es um den Kauf und Verkauf von Kunstwerken geht.

Sie sind schließlich wirtschaftende Unternehmen.

Aber Galerien sind mehr als bloße Verkaufsorte.

Natürlich, Galerist*innen und Künstler*innen müssen von irgendwas leben. Aber gerade in ländlichen Regionen sind Galerien das einzige Forum für Künstler*innen gesehen und wahrgenommen zu werden.

In unserem vierten Online-Gespräch der Reihe „Kultur - In Zeiten von Corona“ sprechen Regina Leenders, Vorsitzende der Jusos Memmingen-Unterallgäu und Schauspielerin am Landestheater Schwaben, und Kirstin Köllner, Dipl. Grafikdesignerin und Galeristin in Memmingen, über das Thema „Galerien - zwischen Kunstvermittlung und wirtschaftenden Unternehmen“.

Anmeldungen bitte bis zum 4.01.21 (14 Uhr) an Regina.vogel90@gmail.com.