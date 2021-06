Die Stadt Memmingen hat an fünf aufeinanderfolgenden Tagen den Inzidenzwert von 100 unterschritten. Damit treten ab Samstag weitreichende Lockerungen in Kraft. Das hat die Stadt am Freitag bekannt gegeben. Hier ein Überblick über die wichtigsten Regeln.

Kontaktbeschränkung, Ausgangssperre



Die nächtliche Ausgangssperre wird ab Samstag nun auch in Memmingen aufgehoben. Außerdem dürfen sich dann wieder zwei Hausstände treffen, solange dabei die Anzahl von maximal fünf Personen nicht überschritten wird. Kinder unter 14 Jahren, nachweislich Genesene und vollständig Geimpfte werden nicht mitgerechnet.

Einzelhandel

Seit Freitag ist in Memmingen bereits wieder "Click & Meet" erlaubt - also der Einkauf in einem Geschäft nach vorheriger Terminvereinbarung. Ab Samstag brauchen die Kunden dafür nun keinen negativen Corona-Test mehr.

Außengastronomie

Nun darf auch die Außengastronomie in Memmingen wieder öffnen. Laut der Stadt ist dafür aber eine vorherige Terminbuchung notwendig. Ein negatives Testergebnis (höchstens 24 Stunden alt) ist nur dann erforderlich, wenn an einem Tisch Personen aus mehreren Haushalten zusammenkommen.

Kinos und Theater



Kinos, Theater, Konzert- und Opernhäuser dürfen wieder öffnen. Für einen Besuch braucht man allerdings einen negativen Corona-Test. Kulturelle Veranstaltungen sind unter freiem Himmel mit festen Sitzplätzen für 250 Besucher mit negativem Test erlaubt.

Sport, Fitnessstudios



Für den Bereich Sport gelten ab Samstag folgende Regeln:

Unter freiem Himmel ist Sport in Gruppen von bis zu 25 Personen unter der Voraussetzung erlaubt, dass alle Teilnehmer negativ getestet sind.

Für Kinder unter 14 Jahren ist unter freiem Himmel die Ausübung von Sport in Gruppen von bis zu 20 Personen erlaubt.

Fitnessstudios dürfen öffnen. Dafür muss vor dem Besuch ein Termin gebucht werden und man braucht einen negativen Test.

Bei Sportveranstaltungen unter freiem Himmel sind 250 Zuschauer mit festen Sitzplätzen erlaubt. Auch hier braucht man einen negativen Corona-Test.

Hotel plus Wellness



Touristische Übernachtungen in Hotels, Jugendherbergen und auf Campingplätzen sind wieder erlaubt. Auch die Innengastronomie der Hotels hat für Gäste geöffnet. Dasselbe gilt für Kur-, Therapie- und Wellnessangebote. Übernachtungsgäste müssen bei der Anreise sowie alle weiteren 48 Stunden einen Corona-Test machen. Medizinische Thermen dürfen ihren Außenbereich öffnen. Voraussetzung ist auch hier ein negativer Test. Auch Freibäder dürfen öffnen. Nach Angaben der Stadt ist dafür eine vorherige Terminbuchung notwendig.

Ab Montag schon wieder neue Regeln



Das bayerische Kabinett hat am Freitagmittag auf einer Pressekonferenz umfangreiche Lockerungen für Bayern bekanntgegeben. Das neue "Öffnungs- und Normalisierungskonzept" gilt ab dem kommendenMontag, 07. Juni.

