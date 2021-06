Die "Fridays For Future"-Ortsgruppe Memmingen hat sich mit einem Instagram-Post mit einer Forderung an die Stadt gewandt. Der Post lautet: "Wir fordern, dass die Stadt Memmingen den Klimanotstand ausruft!"

Ziel: Ein Bürgerantrag im Stadtrat

"Fridays For Future" will dafür einen Bürgerantrag im Memminger Stadtrat stellen, sobald genügend Menschen den Antrag mit ihrer Unterschrift unterstützen.

Klimakrise soll bei allen Entscheidungen eine Rolle spielen

In diesem Bürgerantrag "fordern wir zum Einen den Ausruf des Klimanotstandes und damit die Berücksichtigung der Klimakrise in allen städtischen Entscheidungen", so der Text zum Post. Außerdem werde dadurch von der Stadt Memmingen anerkannt, dass "Maßnahmen zum Klimaschutz dringend ergriffen werden müssen."

Zweite Forderung: Memmingen soll seine Treibhausgasemissionen veröffentlichen

In einer zweiten Forderung verlangen die Klimaaktivisten, dass die Stadt ihre Treibhausgasemissionen veröffentlichen soll. Dadurch sollen Entwicklungen im Klimaschutz besonders in den Bereichen Verkehr, Haushalte und Gewerbe besser überprüft werden können.

Unterschriftenlisten liegen aus

Notwendig sind laut "Fridays For Future" "ungefähr 400 Unterschriften", um den Bürgerantrag vor den Memminger Stadtrat zu bringen. Die Unterschriftenlisten liegen bereits seit 15. Juni in mehreren Geschäften in Memmingen aus, und zwar "bis wir ausreichend Unterschriften gesammelt haben, dann wird der Antrag im Stadtrat vorgebracht. Dabei gibt es also kein festgelegtes Datum", so Kaja Lübeck von der "Fridays For Future"-Ortsgruppe Memmingen auf Nachfrage von all-in.de.