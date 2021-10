Am Freitag, den 22. Oktober 2021 findet in Berlin ein Zentralstreik der Bewegung "Fridays for Fututure" während der Koalitionsverhandlungen statt. Der Streik ist Teil der Aktionstage "Gerechtigkeit. Jetzt!", an denen sich zum Beispiel Ende Gelände, Sea-Watch oder Extinction Rebellion beteiligen. Auch in Memmingen wird eine Demonstration unter dem Motto #IhrLasstUnsKeineWahl stattfinden, weil es für viele Menschen nicht möglich ist, nach Berlin zu fahren.

"Demozug" durch die Memminger Innenstadt

Die Demonstration wird am 22. Oktober um 14 Uhr am Marktplatz beginnen. Ein "Demozug" wird von dort aus durch die Innenstadt Memmingens laufen. Die Bewegung fordert den Ausruf des Klimanotstandes und die jährliche Ausarbeitung und Veröffentlichung der Treibhausgasemissionen der Stadt Memmingen. Für Teilnehmende gelten die Maskenpflicht und die Einhaltung des Mindestabstands. Zusätzlich zur Demo kann am Freitag auch der Bürgerantrag "Klimanotstand Memmingen" der Ortsgruppe Memmingen unterschrieben werden.

"Fridays for Future für Klimagerechtigkeit

Seit knapp drei Jahren organisiert die Bewegung "Fridays for Future" weltweit Proteste für Klimagerechtigkeit. Im Rahmen des achten globalen Klimastreiks am 24. September 2021 forderten, der Bewegung zufolge, in über 470 Orten in Deutschland, wie zum Beispiel in Marktoberdorf, mehr als 620.000 Menschen die Einhaltung der 1,5-Grad-Grenze. Zusätzliche Forderungen sind die Klimaneutralität 2035, die Abschaffung von fossilen Subventionen und eine gerechte und soziale Umsetzung von Klimaschutzmaßnahmen.