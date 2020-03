Der ledige 60-jährige Freund der Familie hatte sich im Februar und April 2019 zweimal an dem 13-Jährigen Memminger mit geistiger Behinderung vergangen. Das Urteil am Ende des Prozesses lautete: Fünf Jahre Gefängnis wegen schweren sexuellen Missbrauchs und Vergewaltigung. Das berichtet die Allgäuer Zeitung in ihrer Dienstagsausgabe.

Demnach geschah die erste Tat im Heimatort den 60-Jährigen bei Ingolstadt. Fünf Wochen später kam es zu schweren sexuellen Misshandlungen in einer Wohnung in Memmingen. Der Junge wehrte sich gegen den "körperlich weit überlegenen Täter", so die AZ weiter: Ohne Erfolg. Erst Wochen später vertraute sich der traumatisierte Junge seiner Tante an. Sie alarmierte umgehend die Kriminalpolizei. Seitdem befindet sich der Täter in Untersuchungshaft.

Im Landgericht Memmingen gab der Mann seine Taten zu. Außerdem wirkte ein Täter-Opfer-Ausgleich strafmildernd. Dieser sieht unter anderem vor, dass der 60-Jährige dem Jungen 10.000 Euro bezahlt.

Der Mann kannte die Familie bereits seit einigen Jahren und war Mutter und Sohn sympathisch. Auf Anhieb sei ein Vertrauensverhältnis zwischen dem 60-Jährigen und dem Jungen entstanden. Der 13-Jährige befindet sich nun in psychologischer Behandlung.

"Bereits vor neun Jahren war der Angeklagte wegen der Verbreitung kinderpornografischer Schriften zu einer Freiheitsstrafe von acht Monaten auf Bewährung verurteilt worden", heißt es weiter in der Zeitung. Kriminalbeamte fanden auch im aktuellen Fall Kinder- und jugendpornografische Bilder auf seinem Handy.