Dürfen Frauen beim Memminger Fischertag in Zukunft mit in den Stadtbach jucken? Eine Frau möchte das durchsetzen. Am Montag war Verhandlung. Die Entscheidung des Amtsgerichts Memmingen allerdings steht noch aus, sie wird erst am 31. August erst verkündet.

Eigentlich war die Verhandlung bereits im April angesetzt, die allerdings wegen der Corona-Pandemie verschoben wurde. Jetzt also nochmal die Verzögerung bis Ende des Monats.

Ein weibliches Mitglied des Fischertagsvereins hatte zweimal in der Delegiertenversammlung beantragt, dass auch Frauen in den Stadtbach jucken dürfen. Beide Male ist sie gescheitert. Im Frühjahr 2019 hatte die Frau dann gegen den entsprechenden Artikel in der Vereinssatzung wegen Diskriminierung geklagt.

Sollte der Fischertagsverein den Zivilprozess verlieren, könnte dies möglicherweise auch Auswirkungen auf die Finanzen des Vereins haben. Im schlimmsten Fall könnte ihm die Gemeinnützigkeit aberkannt werden, was zu finanziellen Einbußen im höheren fünfstelligen Bereich führen könnte.