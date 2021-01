Die Coronakrise hat ihre Spuren auch am Allgäu Airport hinterlassen: Wegen der Pandemie hatte der Flughafen Memmingen 2020 einen deutlichen Rückgang bei Fluggästen und Flugbewegungen zu verzeichnen. Während die Zahl der Passagiere mehr als halbiert wurde (auf rund 691.000 Fluggäste), fiel die Zahl der Flüge von und nach Memmingen deutlich geringer aus. Im Vergleich zu 2019 sind die Flugbewegungen um 25 Prozent auf rund 17.400 gesunken.

Allgäu Aiport hat es "weit weniger hart als andere Flughäfen getroffen"



Geschäftsführer Ralf Schmid scheint dennoch zufrieden. "Vergleicht man unsere Zahlen mit denen anderer deutscher Airports, so sind wir mit einem blauen Auge davongekommen", fasst er zusammen. Im Schnitt aller Flughäfen verzeichnet der Flughafen Memmingen den zweitgeringsten Rückgang bei den Passagieren deutschlandweit.

Kurzarbeit beantragt



Die Krise habe für das Unternehmen bislang keine existenziellen Auswirkungen. Für die Flughafen Memmingen GmbH und die Tochter ALLgate GmbH, die zusammen rund 160 Mitarbeiter beschäftigen, wurde Kurzarbeit beantragt. Wie es weitergehe, hänge schlussendlich "vom weiteren Infektionsgeschehen und den Impfungen ab", so Schmid. Mit "verhaltenem Optimismus" blickt er aber in die Zukunft und rechnet mit einem möglichen Start des Urlaubsverkehrs an Pfingsten.

Allgäu Airport in der Corona-Krise: "Deutlich besser als die meisten Flughäfen in Deutschland"