Eine fliegende Legende machte am Mittwoch am Allgäu Airport in Memmingen Station: Die letzte Transall. Seit den 60er Jahren ist das Transportflugzeug für die Bundeswehr im Einsatz. Nach etwa 50 Jahren Einsatzzeit wird zum Ende des Jahres nun auch das letzte Transall-Flugzeug ausgemustert. Den Abschied feiert die Luftwaffe mit einer "Goodbye Tour" durch ganz Deutschland.

Zahlreiche Schaulustige

Am Mittwochmorgen landete die Jubiläumsmaschine Transall C-160 im Rahmen der Tour zusammen einer Begleit-Maschine in Memmingen. Zahlreiche Schaulustige, ehemalige Bundeswehrpiloten und auch Kinder standen an den Zäunen, um die Transall noch einmal zu bestaunen. Die letzte Sonderlackierung der Maschine besteht aus verschiedenen Lackierungen, die das Flugzeug im Dienst der Luftwaffe bereits getragen hat. Angefangen vom silbernen Prototypen bis hin zur weißen United Nations-Lackierung. Die rechte Seite der Maschine stellt in Symbolen die geflogenen Einsätze dar. Die linke trägt die Hummel des Lutfttransportgeschwaders 63 "Hohn", das Ende des Jahres aufgelöst wird.

Zum letzten mal besuchte eine Transall den Flughafen in Memmingen.

Einst 90 Tranall-Maschinen im Einsatz

Mit Einführung der Transall begann bei der Bundeswehr die Zeit des modernen Lufttransports. Anfangs war die Maschine nur für den taktischen Transport gedacht. Später umfasste das Einsatzspektrum aber auch die Rolle als fliegendes Lazarett. Einst waren 90 Transall-Maschinen bei der Bundeswehr im Einsatz. Die letzte Transall soll ab November als Denkmal in der Offiziersschule der Luftwaffe in Roth bei Nürnberg aufgestellt werden. Die 2-motorige Transall wird in Zukunft durch den neuen Airbus A400M ersetzt.