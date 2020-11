Der Fischertagsverein Memmingen e.V. legt gegen das Urteil des Amtsgerichtes Memmingen vom 31. August 2020 in der Angelegenheit Renz/Fischertagsverein Berufung ein. Das Amtsgericht Memmingen hatte am 31. August entschieden, dass ab sofort auch Frauen beim Fischertag in Memmingen teilnehmen dürfen.

Beurteilung durch das Landgericht in Memmingen

Aus der Sicht des Fischertagsverein Memmingen e.V. halte man es für sinnvoll, zu den Begründungen des Amtsgericht Memmingen zum Grundgesetzt hinsichtlich Gleichberechtigung und Vereinsautonomie eine Beurteilung durch das Landgericht in Memmingen einzuholen. Nach aktuellem Stand sei es aktuell noch nicht absehbar, wann es zur Verhandlung vor dem Landgericht Memmingen kommen wird.

