Eine private Feier in Memmingen ist der Ursprung für mehrere Coronainfektionen in Bayern. Wie der Bayerische Rundfunk (BR) berichtet, sind - nach der Feier vom 27. auf den 28. Juni auf dem Vorhof einer Moschee - auch Infektionen in den Landkreisen Passau und Aschaffenburg aufgetaucht. Ebenfalls positive Testergebnisse gab es im baden-württembergischen Landkreis Rhein-Neckar.

Wie bereits berichtet stehen auch neun von insgesamt zwölf Coronafällen im Unterallgäu in direktem Zusammenhang mit der Feier. Laut BR sind in Aschaffenburg vier Erwachsene und zwei Kinder - nach dem Besuch der Feier - mit dem Covid-19-Erreger infiziert. In Passau stellten die Behörden sechs Infektionen fest., so der BR weiter. Darunter befänden sich auch drei Schulkinder. In beiden Landkreisen seien insgesamt über hundert Personen in Quarantäne.