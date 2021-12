Fehlende Kinderbetreuungsplätze in den Städten und Gemeinden, zu wenig Flexibilität bei der Wahlmöglichkeiten der Betreuungszeiten, ein Krippenplatz am anderen Ende der Stadt oder einfach ein nur der Kindergartenplatz in der "normalen" Kita, obwohl eigentlich ein Betreuung im Waldkindergarten gewünscht war.

Den richtigen Betreuungsplatz für das eigenen Kind zu finden ist oft gar nicht so einfach. Eltern wollen zurecht das Beste für ihr Kind und müssen gleichzeitig versuchen, dass sie die Betreuung der Kleinen mit den Anforderungen im eigenen Job abstimmen. Eine Herausforderung für die Eltern und manchmal auch für den Nachwuchs.

Herausforderung auch für die Kindergarten-Macher



Keine einfache Sache aber auch für die Kita-Macher. Besonders die Träger sind oft auch zuständig für die Verteilung der verfügbaren Plätze auf die Bewerber. Das Ziel: Für jedes Kind den möglichst besten Platz finden.

Aber das ist natürlich nicht die einzige Aufgabe der Träger. Sie müssen auch die bestehenden Angebote in den Kinderbetreuungseinrichtungen aufrechterhalten und sie bei Bedarf rechtzeitig anpassen und gegebenenfalls auch erweitern.

Podcast

In der Stadt Memmingen übernimmt diese Aufgaben das Amt für Kindertageseinrichtungen. Das allerdings nicht nur für die 17 stadteigenen Einrichtungen, sondern in Teilen auch für Kindergärten und Kinderkrippen von freien Trägern. Mit welchen Herausforderungen dort tagtäglich gearbeitet wird, nach welchen Kriterien die Plätze vergeben werden, wie sich Kinderbetreuung entwickelt und was eine Kommune rechtlich anbieten muss, darüber haben wir mit dem Leiter des Amtes, Bernhard Hölzle im Podcast gesprochen.