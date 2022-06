Am Mittwoch, den 5. Januar hat am Landgericht Memmingen der Prozess gegen einen 39-jährigen Mann aus Senden begonnen. Ihm wird vorgeworfen, im vergangenen Jahr seine Ex-Frau getötet zu haben.

Anklageverlesung

Laut Anklageschrift soll der Mann im März 2021 seine Frau im Bett erstickt haben. Anschließend versuchte er die Tat zu vertuschen, indem er die Leiche so arrangierte, dass es nach Selbstmord aussah, so die Anklage. Am 28. März wurde er verhaftet, im Dezember erfolgte die Anklageerhebung. Für den Prozess sind noch fünf weitere Termine angesetzt.

Urteil am 28. Juni

Am heutigen Montag ist laut Landgericht Memmingen geplant, dass die Staatsanwaltschaft ihr Plädoyer hält. Das Urteil wird für den 28. Juni erwartet.