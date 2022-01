Am Mittwoch hat am Landgericht Memmingen der Prozess gegen einen 39-jährigen Mann aus Senden begonnen. Ihm wird vorgeworfen, im vergangenen Jahr seine Ex-Frau getötet zu haben.

Anklageverlesung

Laut Anklageschrift soll der Mann im März 2021 seine Frau im Bett erstickt haben. Anschließend versuchte er die Tat zu vertuschen, indem er die Leiche so arrangierte, dass es nach Selbstmord aussah, so die Anklage. Am 28. März wurde er verhaftet, im Dezember erfolgte die Anklageerhebung. Für den Prozess sind noch fünf weitere Termine angesetzt. Der nächste Verhandlungstermin ist am 24. Januar, dann werden unter anderem Zeugen angehört. Das Urteil wird für den 16. Februar erwartet.

Angeklagter wollte Anwalt wechseln

Dem Angeklagten von irakischer Herkunft wurde eine Dolmetscherin zur Seite gestellt, die simultan übersetzte. Zu der Tat hat er sich nicht geäußert. Im Juli 2021 hatte er den Antrag gestellt, seinen Anwalt wechseln zu dürfen. Diesen zog er vor Gericht nun zurück, er gab an zu diesem Zeitpunkt in schlechter psychischer Verfassung gewesen zu sein.