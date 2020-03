Corona breitet sich aus: Die Stadt Memmingen hat nun ebenfalls einen bestätigten Fall eines an COVID-19 Erkrankten. Oberbürgermeister Manfred Schilder bedauert in einer Pressemitteilung der Stadt sehr, "dass unser aller Leben in den nächsten Tagen sehr eingeschränkt wird, bitte jedoch um Ihr Verständnis bezüglich der einschneidenden Maßnahmen die wir zu treffen haben.“

Die Stadtverwaltung Memmingen will jetzt die persönlichen Kontakte zwischen Bürgerinnen und Bürgern und den Angestellten so gut es geht reduzieren. Kunden sollen geschützt werden und der Dienstbetrieb soll aufrechterhalten bleiben. Daher bittet die Stadt, "alle Behördengänge auf ein notwendiges Maß zu beschränken und nur absolut notwendige Termine, nach vorheriger telefonischer Rücksprache mit dem zuständigen Sachbearbeiter, zu vereinbaren und durchzuführen." Diese Regelung gelte vorerst von Montag, 16. März 2020 bis voraussichtlich bis 19. April 2020.