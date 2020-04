Wie die Stadt Memmingen mitteilt ist am Mittwochmorgen eine 93-jährige Patientin am Klinikum Memmingen verstorben. Die Frau stammt aus dem Landkreis Neu-Ulm und war am Ostersonntag ins Klinikum eingeliefert worden. Die Frau litt unter multiplen Vorerkrankungen und ist zudem positiv auf das Coronavirus SARS-CoV-2 getestet worden, teilt die Stadt mit.

Aktuell werden am Klinikum Memmingen sechs Patientinnen und Patienten mit Covid-19-Infektion behandelt, keiner von ihnen auf der Intensivstation. Der Einzugsbereich des Klinikums beschränkt sich nicht auf die Stadt Memmingen, sondern umfasst die gesamte Region. Im Memminger Stadtgebiet gibt es derzeit 46 Personen mit bestätigter Corona-Infektion.

Coronavirus im Unterallgäu: die aktuelle Lage