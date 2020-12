Die Impfungen gegen Corona sind am Sonntag in Memmingen problemlos angelaufen. 70 Bewohnerinnen und Bewohner sowie Pflegekräfte des Altenheims St. Ulrich wurden gegen das Virus geimpft. Ärztlicher Koordinator Dr. Jan Henrik Sperling und Dr. Hardy Götzfried, ärztlicher Leiter des Impfzentrums Memmingen, haben mit ihren mobilen Teams die Impfungen in der Senioreneinrichtung vorgenommen. „Wir freuen uns sehr, dass alle Planungen und Vorbereitungen sich bewährt haben und alles sehr gut klappt“, betont Dr. Sperling.

Auch die Anlieferung des Impfstoffs am Samstag war planmäßig verlaufen, die wichtige Kühlkette hat reibungslos funktioniert. Die Impfzentren in Memmingen und in Bad Wörishofen werden vom Malteser Hilfsdienst betrieben, der unter anderem für die komplette Logistik verantwortlich ist. In den nächsten Tagen werden regelmäßig weitere Lieferungen des Impfstoffs erwartet.

Coronavirus im Unterallgäu: die aktuelle Lage