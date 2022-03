Erneut ist ein Corona-Patient in Klinikum Memmingen gestorben. Wie die Klinik am Mittwoch mitteilte, handelt es sich bei der Person um einen Patienten, bzw. eine Patientin aus dem Stadtkreis. Bereits am Montag musste das Krankenhaus den Tod von fünf Corona-Patienten am vergangenen Wochenende bekannt geben.

Auch Kinder wieder in stationärer Behandlung



Derzeit befinden sich 44 Patienten mit einer Corona-Infektion im Klinikum Memmingen in stationärer Behandlung. Darunter befinden sich 41 Personen auf einer Normalstation - unter ihnen auch drei Kinder. Drei Patienten benötigen eine intensivmedizinische Versorgung.