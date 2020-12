(Online-Gespräch aus der Gesprächsreihe „Kultur - In Zeiten von Corona“ der Jusos Memmingen-Unterallgäu)

„Mein Name ist Jana aus Kassel und ich fühle mich wie Sophie Scholl.“

Das Video mit dieser Aussage auf einer Demo in Hannover hat in den sozialen Netzwerken für Aufsehen gesorgt.

Kurz zuvor hatte sich in Karlsruhe ein elfjähriges Mädchen mit Anne Frank verglichen, weil sie ihren Geburtstag aufgrund der Corona Maßnahmen nicht feiern durfte.

Selbst ernannte Querdenker gehen in Deutschland auf die Straße und unter ihnen tragen manche einen Judenstern mit der Aufschrift „ungeimpft“.

Dies alles lässt uns fragen:

Was bedeutet Erinnerungskultur für uns?

Wie wird sie, vor allem hier vor Ort im Allgäu, gelebt?

Und brauchen wir mehr?

In unserem zweiten Online-Gespräch der Reihe „Kultur - In Zeiten von Corona“ sprechen Regina Leenders, Vorsitzende der Jusos Memmingen-Unterallgäu und Schauspielerin am Landestheater Schwaben, und Leo Hiemer, Autor und Filmemacher, sowie Initiator der Ausstellung „Geliebte Gabi“, über Erinnerungskultur im Allgäu.

