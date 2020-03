Der Bahnübergang Hühnerbergstraße bzw. Bismarckstraße in Memmingen wird aufgrund der Elektrifizierung der Bahnstrecke München-Lindau vom 5. bis 30. März 2020 komplett gesperrt. Laut der Stadt Memmingen finden dort Arbeiten an den Gleisen und an der Bahnübergangstechnik statt. Gesperrt ist der Übergang für Fußgänger und alle Arten von Fahrzeugen, Umleitungen sind ausgeschildert.

Wegen der Sperrung kommt es laut der Stadt auch zu Beeinträchtigungen im ÖPNV. Im Stadtverkehr sind die Linie 2 (Hühnerberg – ZOB – Memmingerberg) sowie die Regionallinie 966 (Memmingen – Volkratshofen – Legau) betroffen. Beide Linien werden ab der Haltestelle Klinikum über die Frundsbergstraße, Buxacherstraße und Im Mitteresch abgeleitet. Auf beiden Linien kann es wegen der längeren Fahrzeiten zu Verspätungen kommen.

Weiter teilte die Stadt mit, dass die Haltestelle Klinikum auf der Linie 2 montags bis freitags um 7:44 Uhr stadtauswärts und die Linien 1 und 2 um 13:16 Uhr stadteinwärts nicht bedient werden können. Außerdem kann die Haltestelle BBZ am Samstag um 7:24 Uhr und 13:13 Uhr nicht angefahren werden. "Die restlichen Abfahrtszeiten an den Haltestellen können mit Verspätung bedient werden", heißt es in der Mitteilung der Stadt.