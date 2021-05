Bei einem Brand in einer Wohnung in Memmingen ist am Dienstagabend eine Person schwer verletzt worden. Nach Informationen des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West war der Notruf gegen 18:30 Uhr eingegangen.

Feuerwehr, Polizei und Rettung im Einsatz



Beim Eintreffen der Feuerwehr war der Brand bereits gelöscht. Die verletzte Person musste vor Ort notärztlich versorgt werden und wurde dann mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Neben mehreren Fahrzeugen der Feuerwehr waren auch Einsatzkräfte der Polizei und des Rettungsdienstes vor Ort.

Weitere Informationen folgen