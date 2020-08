Ein Dorf in der Wüste Somalilands hat dank der Memminger Firma Phaesun GmbH das ganze Jahr über eine zuverlässige und saubere Trinkwasserquelle. Das Solarunternehmen hat mit dem Projekt: Wiederbelebtes Wasser - solarbetriebene Wasserentsalzung in Somaliland zwei internationale Auszeichnungen erhalten, das teilt die ENERGY GLOBE Stiftung auf ihrer Homepage mit.

In Zusammenarbeit mit anderen Partnern hat die Firma das Solar-All-in One-System entwickelt und den Energy Globe Award (Nachhaltigkeit) und The Smarter E Award (Energeieeffizienz, erneuerbare Energien, intelligente Energiesysteme) gewonnen.

Pilotprojekt Entsalzungssysteme

Im Jahr 2018 hat die Firma das erste Pilotprojekt zur Trinkwassererzeugung an einem Salzbrunnen in dem Dorf Beyo Gulan in Betrieb genommen, schreibt die ENERGY GLOBE Stiftung. Die Bewohner hatten zuvor gesundheitsschädliches Brackwasser trinken müssen. Durch die Anlage haben jetzt alle Einwohner und die vorbeiziehenden Nomaden Zugang zu sauberem Trinkwasser. Eine Elektrodialyse dient der Entsalzung und Reinigung des Brackwassers.

Sieben weitere Entsalzungssysteme sind in Dschibuti, Tansania und Indien installiert worden.