Von 2010 bis 2019 leitete Polizist Rainer Fuhrmann die Verhandlungsgruppe des Präsidiums Schwaben Süd/West. Laut Allgäuer Zeitung wird die Gruppe bei Suizidgefahren und Bedrohungen wie etwa Amokläufe alarmiert. Ziel der Truppe ist es Kontakt zu den Tätern herzustellen und diese dann zur Aufgabe zu bewegen.

Etwa 20 Einsätze hatte das Team jährlich. Ungefähr die Hälfte davon waren eskalierte, familiäre Streitigkeiten. Ein weiterer Großteil der Einsätze waren Suizid-Gefahren. In einem solchen Fall versuche man der Person aufzuzeigen, dass das Leben lebenswert sei, so Furhmann. Es gebe immer jemandem, dem man wichtig sei. Dies könne beispielsweise auch ein Haustier sein, welches sein Herrchen oder Frauchen vermissen würde, führt der 59-Jährige fort.

Auch wenn das Team in etwa 95 Prozent der Fälle erfolgreich ist, gebe es immer wieder Einsätze, die den Polizisten nahegingen, erzählt Fuhrmann. In einem Fall beispielsweise erschoss sich eine suizidale Person, nachdem sich eine Kollegin von Fuhrmann fast zwei Stunden mit ihr gesprochen hatte. Zwar frage man sich dann natürlich was man falsch gemacht habe. Aber man müsse bei dem Job dann auch in der Lage sein, manches einfach abhaken zu können, meint Fuhrmann.