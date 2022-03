Weltweit werden am kommenden Samstag, 26. März 2022, als symbolische Aktion für mehr Klimaschutz um 20:30 Uhr wieder viele Lichter für eine Stunde ausgeschaltet. Die Stadt Memmingen nimmt bereits zum dritten Mal an dieser Aktion teil.

Marktoberdorf und Kaufbeuren sind auch dabei

Auch Marktoberdorf und Kaufbeuren beteiligen sich an der Aktion. Kaufbeuren wird, wie in den vergangenen Jahren, von Freitag, 25.03.2022 bis Montag, 28.03.2022 die Beleuchtung der Stadtmauer mit Fünfknopfturm und Blasiuskirche, die Beleuchtung der Dreifaltigkeitskirche sowie die Effektbeleuchtung am Rathaus ausschalten. Auch die Bürger und Privathaushalte sind dazu aufgerufen, sich der Aktion anzuschließen und die Lichter auszuschalten.

Zeichen für Frieden

In diesem Jahr soll damit auch ein gemeinsames Zeichen für Frieden gesendet werden, um der Opfer des Krieges in der Ukraine zu gedenken. Die "Earth Hour" wurde von der Natur- und Umweltschutzorganisation World Wide Fund for Nature (WWF) ins Leben gerufen und fand zum ersten Mal im Jahr 2007 in Australien statt.

"Licht aus!" für eine Stunde

Weltweit beteiligen sich viele Privathaushalte, Kommunen und Einrichtungen an der "Stunde der Erde", indem sie um 20.30 Uhr Ortszeit für eine Stunde das Licht im eigenen Zuhause oder von Sehenswürdigkeiten ausschalten.