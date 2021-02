Drei Patienten des Klinikums Memmingen sind seit Samstag an Covid-19 verstorben. Das teilt das Klinikum Memmingen schriftlich mit. Bereits am Samstag und am Montag teilte das Klinikum mit, dass zwei Menschen ihren Corona-Erkrankungen erlagen. Am Dienstag ist nun eine weitere Person an einer Corona-Erkrankung gestorben. Die drei Patienten stammten aus der Stadt Memmingen und dem Landkreis Unterallgäu. Nähere Informationen zu den Verstorbenen liegen nicht vor.

Keine Patienten auf der Intensivstation



Am Samstag, 06. Februar behandelte das Klinikum Memmingen 22 Corona-Patienten. Drei Tage später sind es nur noch 14 Corona-Patienten. Alle 14 Patienten befinden sich auf der normalen Station.

Patient in Memminger Klinikum an Covid-19 gestorben